Infortunio di Zaza: l’esito degli accertamenti

L’attaccante del Torino, Simone Zaza, si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una sofferenza muscolare al flessore

Sofferenza muscolare al flessore della coscia sinistra: questo l’esito degli accertamenti ai quali si è sottoposto Simone Zaza, che per un problema muscolare non era partito per la trasferta di Cagliari. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno dallo staff medico. Il resto del gruppo ha invece lavorato, tra campo e piscina (i giocatori impiegati ieri) e lavoro tattico (il resto della squadra).

