“Quando riapri una partita sul 3-2 non devi commettere certe ingenuità”: Longo tira le orecchie a Nkoulou, che fa due passi indietro nel Torino

Quando Longo bacchetta, pur con il volto pulito del padre compassionevole, lo fa senza remore. E non risparmia nessuno, soprattutto chi in questo tour de force dovrebbe dargli (e, contro Parma e Udinese, lo aveva fatto) una sicurezza in più. E’ il caso di Nicolas Nkoulou, che ha fermato a due la striscia di partite senza cali di tensione. Alla “Sardegna Arena” il centrale col 33 sulle spalle e tanta esperienza in testa e nelle gambe ha commesso una ingenuità, parafrasando le parole del suo allenatore, atterrando Pellegrini in area di rigore senza avvedersi del possibile raddoppio di Aina e dando a Joao Pedro la possibilità di portare il Cagliari sul 4-2. Il risultato finale.

Nkoulou, questione di tempismo (sbagliato)

Di fatto il difensore del Torino ha interpretato male il tempo. Due volte. In primis anticipando l’intervento sul pari numero rossoblu, che – spalle alla porta – era ben poco pericoloso. In secundis facendo uscire i suoi compagni dallo stato inerziale favorevole, dopo la doppia rimonta firmata Bremer e Belotti che aveva reso improvvisamente meno amaro il 3-0 maturato all’uscita dagli spogliatoi

I grandi calciatori gestiscono: il pallone, le giocate (offensive e difensive) i ritmi della partita. Nkoulou ha peccato di attenzione e ha annacquato il fuocherello divampato appena tre minuti prima grazie al piattone del Gallo che aveva fatto 2-3. Una mazzata, quel rigore. Che ha creato ai padroni di casa un sentiero semplificato per uscire dalla partita con i tre punti.

Due passi indietro. E se sbaglia anche lui…

Dopo due uscite convincenti, il camerunense – per il resto protagonista di una stagione ben al di sotto delle due precedenti – è partito da Cagliari con meno certezze. E così il Toro che, senza un pilastro al centro della retroguardia, balla.

Non è un caso che la linea compatta, anche se non impenetrabile, osservata la settimana passata, abbia lasciato posto in Sardegna a tante (troppe) sbavature. Longo lo sa: pesano tanto. Per questo ha tirato le orecchie a Nkoulou, che con Lazio e Juventus all’orizzonte deve subito recuperare birra e concentrazione.

Nicolas Nkoulou in azione durante Torino-Wolverhampton