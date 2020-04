“Forza Vecchio Cuore Granata: non è uno slogan, è uno stile di vita”. Iniziativa solidale del Torino, in accordo con gli sponsor, per le famiglie bisognose

“Il Toro è da tutti riconosciuto come una Grande Famiglia, in noi è forte e radicato lo spirito di appartenenza, così come il senso di condivisione. Nelle avversità si cerca di aiutare chi è rimasto solo, chi sta attraverso un particolare momento di difficoltà. Con il cuore. Forza Vecchio Cuore Granata: non è uno slogan, è uno stile di vita”. Questo è uno passaggio presente nella lettera, firmata da Urbano Cairo, che accompagna i pacchi di cibo e generi di prima società che il Torino, in collaborazione con i propri sponsor, ha decido di donare alla famiglie bisognose in questo periodo difficile dovuto all’emergenza sanitaria.

Don Robella: “Aiuteremo centinaia di famiglie”

“In questi giorni partono i primi pacchi di alimentari destinati alle persone che sono in difficoltà – ha spiegato Don Riccardo Robella – Verranno donati alle varie diocesi di Torino e Cuneo che poi passeranno alle Caritas. Quindi tranquilli, arriveranno a destinazione. Aiuteremo centinaia di famiglia a passare una Pasqua serena e superare questo momento difficile per tutti”. L’iniziativa benefica si chiama “Insieme ce la facciamo”. Oltre alla società granata, anche altri club di serie A, come la Roma e il Milan, hanno organizzato raccolte simili di cibo per aiutare i più bisognosi.

Questo il video postato su Instagram dal Torino in cui viene annunciata l’iniziativa benefica “Insieme ce la facciamo”.