Intervento riuscito per Perr Schuurs, che inizierà il percorso riabilitativo nei prossimi giorni dopo la ricostruzione del legamento

Perr Schuurs si è sottoposto in mattinata all’intervento chirurgico per ricostruire il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Intervento che, come comunicato dal Torino, è perfettamente riuscito: “Schuurs, intervento ok. Tra due settimane il difensore inizierà l’iter riabilitativo. Forza Perr“, ha scritto il club sui propri social (qui il link del post).

Questo invece il comunicato sul sito ufficiale: “Questa mattina, presso la Clinica Toniolo di Bologna, intervento chirurgico al ginocchio sinistro per Perr Schuurs. Alla seduta operatoria, eseguita dal professor Stefano Zaffagnini, ha partecipato il dott. Corrado Bertolo, Medico Sociale del Torino Football Club”.