L’attaccante classe 2001 dopo la buona prova raccolta contro l’Inter sta lavorando per cercare di ottenere una chance contro il Lecce

Il Toro continua a passo spedito la preparazione al match contro il Lecce. Una partita che per i granata sarà molto complicata, ma che non potranno assolutamente permettersi di sbagliare. Rodriguez e compagni infatti, dovranno assolutamente tornare a raccogliere un risultato positivo dopo le sconfitte rimediate contro Juve e Inter. E per poterlo fare i granata dovranno tornare a segnare, cosa che non sono riusciti a realizzare nelle ultime partite. Il Toro non segna dal match contro la Roma, che risale al 24 settembre. Per tornare a trovare la via del gol ci vorrà sicuramente un attacco pronto a mettere in difficoltà gli uomini di Roberto D’Aversa. Ivan Juric potrebbe puntare su Duvan Zapata, che mira al rientro proprio per la partita contro il Lecce, e Antonio Sanabria. Ma anche Pietro Pellegri scalpita e vuole giocare dato che sta bene. Si sta allenando con continuità ed è reduce da una prestazione positiva rimediata contro l’Inter, nonostante i granata contro i nerazzurri abbiano subito una sconfitta. Dunque l’obiettivo del numero 11 granata è solamente uno, ovvero mettere in difficoltà Juric nelle scelte di formazione. Potrebbe riuscirci anche perché non è un mistero lo speciale feeling che lega il tecnico croato all’attaccante ex Genoa.

Pellegri e i segnali positivi lanciati contro la squadra di Inzaghi

Come anticipato, Pellegri contro l’Inter ha fatto vedere qualche buono spunto, nonostante gli sia mancato il gol. E comunque è andato molto vicino a segnare al minuto 43, quando su un ottimo cross di Raoul Bellanova è riuscito a rendersi protagonista di un ottimo colpo di testa. Purtroppo per lui Yann Sommer è stato in grado di parare il pallone. La buona prestazione contro i nerazzurri è un’ottima carta che il numero 11 del Toro vuole sfruttare per guadagnare spazio in campo. Quello che è certo è che Pellegri quando sta bene può risultare incisivo. Da parte sua c’è una grande voglia di giocare e di risultare determinate per far uscire il Toro dal periodo difficile e particolare che sta attraversando.