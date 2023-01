Per Juric Bayeye e Seck non sarebbero sul mercato ma il ritorno di Praet all’ombra della Mole potrebbe cambiare tutto

Ivan Juric alla viglia del primo match del 2023, Torino-Hellas Verona, in conferenza stampa si era soffermato a parlare di due giocatori che fin qui hanno trovato davvero pochissimo spazio in campo e cioè di Brian Bayeye e Demba Seck. In merito al difensore ex Catanzaro e al numero 23 del Toro l’ex tecnico dell’Hellas Verona ha dichiarato: “Seck e Bayeye per il momento non vanno via. Seck è l’alternativa a Miranchuk e resta con noi, Bayeye adesso mi serve perché siamo pochi”. Parole brevi e molto, ma molto chiare. Però si sa, le questioni nel calcio, soprattutto in sede di mercato, cambiano in fretta; a volte è proprio questione di secondi. Anche in questo caso potrebbe cambiare tutto a stretto giro di posta, soprattutto per quanto riguarda Seck. Infatti, nel caso dovesse tornare Dennis Praet in granata il Toro a quel punto potrebbe cedere in prestito l’attaccante senegalese in modo che possa andare in una squadra che abbia la voglia di puntare su di lui, così da raccogliere minutaggio e poter crescere e migliorare prima di far ritorno alla corte di Juric. Così come Seck anche Bayeye, che in granata ha raccolto solamente 1 presenza, avrebbe bisogno di trovare spazio con continuità.

Per Bayeye e Seck tante richieste: soprattutto dalla Serie B

In più bisogna sottolineare che per il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati non sarebbe neanche tanto complicato trovare una nuova sistemazione per Bayeye e Seck, dato che sono diversi i club di Serie A e soprattutto di B che hanno messo gli occhi sui due giocatori in forza al Toro. Come già detto, tra i due quello che si avvicina più alla partenza è Seck dato che la dirigenza del club piemontese spera di riuscire a riportare a Torino Praet, un giocatore che conosce molto bene l’ambiente granata avendo indossato la maglia del Toro lo scorso anno riuscendo a collezionare diverse prestazioni molto positive. Al momento Juric si tiene stretti il difensore francese e l’attaccante ex Spal come alternative e pensa solamente al match contro la Salernitana. Una partita che Rodriguez e compagni non potranno assolutamente sbagliare.