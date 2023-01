L’allenatore della Salernitana affronterà il suo passato, ma contro il Torino da allenatore non ha mai vinto in carriera

Subito dopo la ripresa del campionato, che ha visto il Toro pareggiare per 1-1 contro il Verona, si torna in campo per la 17^ giornata di campionato. Sfida complicata e piena di insidie per i granata di Ivan Juric, che affronteranno in trasferta allo Stadio Arechi la Salernitana di Davide Nicola. Calcio d’inizio alle ore 12:30 di domenica, in un ambiente che come sempre sarà molto caldo. Nicola ha salvato il Torino dalla retrocessione in serie B nella stagione 2020/2021, ma poi non è stato confermato. Lo scorso anno ha fatto un’altra grande impresa, una delle sue solite, salvando la Salernitana che versava in condizioni critiche. Anche grazie all’aiuto di Sabatini, Verdi e Bonazzoli, è riuscito a fare un miracolo, meritandosi la conferma. Durante il mercato estivo sono arrivati molti rinforzi come Piatek, Maggiore e Dia, e la sua squadra punta ad una salvezza più tranquilla. Ora però, sul suo cammino c’è di nuovo il Toro, squadra dove anche da giocatore ha fatto la storia.

Il bilacio contro il Torino

Davide Nicola, da quando è diventato allenatore, ha affrontato il Toro 7 volte, senza mai batterlo. Con il Crotone, in tre match ha raccolto due pareggi (1-1 e 2-2) e una sconfitta (0-2). Con l’Udinese una sconfitta per 1-0 (gol di Aina e rigore parato da Sirigu). Con il Genoa due sconfitte, per 3-0 in campionato e per 6-4 in Coppa Italia, dopo i calci di rigore (decisivo il cucchiaio di Berenguer). Infine con la Salernitana lo scorso anno una sconfitta per 0-1, con gol di Belotti su rigore.

La stagione attuale

Attualmente i campani sono in 14^ posizione a 17 punti, 5 in meno del Toro. Forse ci si aspettava qualcosa in più, ecco anche perchè il nome dell’allenatore piemontese è stato messo in discussione. Lo stesso però, ha dichiarato che chi parla di obbiettivi diversi dalla salvezza per la Salernitana, non fa altro che farle del male.