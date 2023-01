Escluso dall’inizio contro il Verona, ora c’è la Salernitana e per lui è la giusta occasione per tornare a convincere e fare bene

Per i granata di Ivan Juric subito alle spalle il pareggio contro il Verona: infatti domenica alle 12:30 c’è la sfida alla Salernitana di Davide Nicola. Lo stadio Arechi di Salerno sarà come sempre pieno, e non sarà facile per i granata fare punti in una trasferta così complicata. Contro il Verona Juric ha schierato il tridente di trequartisti, senza una punta di ruolo, ma i risultati non sono stati gli stessi di quelli contro la Sampdoria. Nella ripresa è poi entrato Antonio Sanabria, che aveva perso il ballottaggio con Radonjic. Il serbo non ha brillato alla ripresa, non rendendosi quasi mai pericoloso dalle parti di Montipò. Vista la prestazione di Radonjic, e la scelta tecnica non pienamente azzeccata, quasi sicuramente Sanabria giocherà dal primo minuto contro la Salernitana.

Occasione importante

Occasione molto importante per lui, anche perchè Pellegri è infortunato. Al momento il paraguaiano è l’unico attaccante di ruolo in rosa, e Juric lo ha tolto dal mercato in conferenza stampa. Per lui in stagione solo 2 gol (contro Monza e Napoli): troppi pochi per uno come lui che ha il peso del 9 sulle spalle. Le prestazioni sono state anche convincenti, con ottimi movimenti e sponde ai compagni di squadra, ma sotto porta deve diventare più incisivo. Tutti hanno fiducia in lui, e un gol contro la Salernitana lo sbloccherebbe anche mentalmente. Indipendentemente dall’arrivo di un’altra punta nel mercato di gennaio, non c’è momento migliore di questo per il giocatore, che ha la possibilità di dimostrare il suo valore.