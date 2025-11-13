Ospite speciale al Filadelfia: Ignacio Brex, capitano dell’Italrugby, ha incontrato il Toro

Ospite speciale in visita al Filadelfia. Nella giornata di oggi Ignacio Brex, capitano della nazionale italiana di rugby si è presentato all’allenamento del Torino per incontrare i giocatori granata.

Tra uno scambio di maglie tutto argentino con Simeone e qualche battuta con Ngonge e Baroni, Brex, in rappresentanza della nazionale, ha salutato i calciatori presenti all’allenamento.

L’Italrugby giocherà il prossimo sabato 15 novembre proprio a Torino il test match contro il Sudafrica. Ecco il video pubblicato sui profili social del Toro: