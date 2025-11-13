Da stella tra i pari età, ad escluso tra i “grandi”. Cosa manca a Casadei per convincere Gattuso?

Ancora niente nazionale maggiore per Cesare Casadei. Nonostante le 13 presenze stagionali in maglia granata, il classe 2003 non ha ancora convinto il nuovo CT Gennaro Gattuso, che non l’ha convocato per il doppio impegno contro Moldavia e Norvegia.

Cresciuto come uno dei migliori prospetti italiani della sua generazione, Casadei ha rappresentato a lungo la punta di diamante del settore giovanile azzurro, imponendosi come trascinatore assoluto dell’under 20 di Carmine Nunziata al Mondiale del 2023.

A distanza di due anni dal premio di miglior marcatore di quel mondiale però, l’ex Chelsea non ha ancora esordito in nazionale maggiore. Casadei è stato convocato per la prima volta durante l’era Spalletti, lo scorso marzo, in vista dei quarti di finale di UEFA Nations League contro la Germania.

In seguito, l’attuale tecnico della Juventus, lo ha convocato anche per le prime due gare del girone di qualificazione ai Mondiali, quelle dello scorso giugno contro Norvegia e Moldavia. Nonostante ciò, al classe 2003 manca ancora l’esordio tra i “grandi“, con Gattuso che non sembra riporre in lui la stessa fiducia datagli da Spalletti.

L’impatto sulla Serie A

La sensazione è che per compiere il passo decisivo per la sua carriera, anche in ottica nazionale, Casadei debba un po’ trovare una sua dimensione.

Devastante con i pari età, il classe 2003 ha avuto un buon impatto sulla Serie A, campionato tattico e di difficile lettura anche per molti giocatori molto più esperti.

L’apporto in fase realizzativa e la concorrenza

In questo senso, le tante presenze concessegli dal primo minuto gli saranno sicuramente utili per acquisire esperienza, anche nella gestione dei momenti della partita. Il passo decisivo poi, deve certamente essere quello dell’apporto in fase realizzativa: trovare continuità di bonus, oltre che di rendimento, gli garantirebbe certamente mola più considerazione da parte del nuovo CT.

A sfavore dell’ex Chelsea c’è poi anche da menzionare la grande abbondanza nel centrocampo azzurro, con Barella, Tonali, Frattesi, Locatelli, Ricci avanti a lui nelle gerarchie.