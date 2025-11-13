Il Torino si piazza al secondo posto della classifica delle squadre con il maggior numero di convocazioni nazionali

Ultima pausa nazionali del 2025. Tra qualificazioni al Mondiale 2026 ancora da archiviare ed amichevoli internazionali, anche in questa sosta saranno coinvolti tanti protagonisti della Serie A.

Tanti giocatori in questi giorni lasceranno i propri club per rispondere alle chiamate di nazionali maggiori ed under 21. Il Torino è la seconda squadra italiana per numero di convocati, con 12 chiamate, seconda solo all’Atalanta che comanda la classifica a quota 14.

Sei dei dodici granata convocati scenderanno in campo già a partire da oggi, con Pedersen, Gineitis, Njie, Asllani, Ismajli ed Ilic impegnati con le rispettive nazionali. Gli altri sei sono Maripan, Vlasic, Coco, Masina, Adams ed Ilkhan.

Toro sopra Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma

Nella classifica delle convocazioni per squadra, il Toro è sopra Roma, Napoli, Milan, Inter e Juve, tutte appaiate a quota 11. La squadra invece con meno chiamate è il Parma, con il solo Britschgi conv ocato dalla Svizzera under 21.

La squadra che contribuisce di più invece alla nazionale italiana è l’Inter, con cinque convocazioni (Frattesi, Barella, Bastoni, Di Marco, Pio Esposito).

Convocazioni per squadra, la classifica completa

Atalanta – 14 Torino – 12 Inter – 11 Juventus – 11 Milan – 11 Roma – 11 Napoli – 11 Genoa -10 Udinese -10 Como – 9 Bologna – 7 Sassuolo – 7 Lecce – 7 Cagliari – 7 Fiorentina – 6 Verona – 6 Lazio – 6 Pisa – 4 Cremonese – 2 Parma – 1