Il Toro ha subito 3 gol scaturiti da una rimessa laterale: contro Sassuolo, Venezia e Cagliari, Juric non ci sta

I granata stanno attraversando un periodo non semplice, dove le cose non stanno sicuramente girando nel verso giusto, anzi tutt’altro. La squadra guidata da Ivan Juric negli ultimi incontri ha evidenziato un calo di concentrazione e a testimoniarlo sono anche i tre gol che il Toro ha subito su rimessa laterale, tutti e tre rimediati in casa. Il primo contro il Sassuolo con il gol nato da un fallo laterale che ha permesso ai neroverdi di pareggiare la partita. Il secondo contro il Venezia dove ad inizio ripresa Haps ha battuto una rimessa, servendo Aramu che ha effettuato un cross per Crnigoj che ha trovato il gol del 2-1 lasciando il Toro di stucco. Infine, la rete subita nell’ultima partita disputata dai granata contro il Cagliari, dove i sardi grazie a Grassi e Bellanova hanno clamorosamente trovato la via del gol senza che nessun granata li ostacolasse. Il Toro dovrà lavorare anche sotto questo punto di vista.

Juric dopo il match contro il Cagliari ha alzato la voce

Dopo il terzo gol subito su rimessa laterale Juric si è lasciato andare a un duro sfogo e ha dichiarato: “Il gol del 2-1 loro ci ha tagliato le gambe e non siamo riusciti a reagire. L’altro aspetto negativo di questa partita è che abbiamo di nuovo preso gol da rimessa laterale, questo vuol dire che ci sono cali di attenzione”. Per il tecnico croato subire tre gol da fallo laterale è inaccettabile e lo ha fatto capire alla squadra in questi giorni di lavoro al Filadelfia, nei quali il Toro sta cercando di raccogliere tutte le forze per uscire da un periodo buio. Contro il Bologna i granata faranno di tutto per cercare di tornare alla vittoria che manca dal 15 gennaio, quando i granata uscirono vittoriosi dal campo della Sampdoria. Oltre tornare a vincere Juric si augura di non vedere più da qui a fine stagione il Toro subire un gol da una rimessa laterale perché sarebbe sinonimo di una squadra assente dal punto di vista mentale e i granata non se lo possono permettere. Anche per evitare di buttare via quanto di buono fatto fino ad ora.