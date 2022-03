Il Torino sta affrontando una piccola crisi, nelle ultime sei partite i granata hanno tre pareggi e altrettante sconfitte

La squadra guidata da Ivan Juric è in un momento molto particolare e difficile, probabilmente soprattutto a livello mentale. I granata, dalla vittoria rimediata lo scorso 15 gennaio a Marassi contro la Sampdoria, non sono più riusciti a conquistare i 3 punti. Infatti, dopo il successo ottenuto in casa dei blucerchiati i granata hanno raccolto 3 sconfitte contro Udinese, Venezia e Cagliari e 3 pareggi contro Sassuolo, Juventus, sicuramente la prestazione migliore dei granata nelle ultime sei partite, e Bologna, nell’ultima giornata di campionato che si è disputata. I granata domenica cercheranno di rialzare la testa una volta per tutte anche se l’Inter, appena uscita dalla Champions League e in corsa per vincere scudetto e Coppa Italia, non è sicuramente un avversario facile da battere. Ma i granata proveranno in tutti i modi a regalare una gioia ai propri tifosi.

Toro hai fatto peggio solo con Giampaolo

L’ultima volta che i granata hanno registrato una striscia più lunga di match senza successi in Serie A, con un singolo allenatore, è stato nel dicembre del 2020 sotto la gestione di Marco Giampaolo, quando i granata collezionarono ben otto partite senza vincere. E anche tra gennaio e febbraio il Toro rimediò un filotto di sette partite senza nessun successo, ma fu il periodo nel quale ci fu il cambio di panchina con l’esonero di Marco Giampaolo e l’arrivo di Davide Nicola, con la squadra granata in cerca di una sterzata per raggiungere l’obiettivo salvezza. Anche oggi il Toro è di nuovo alla ricerca di una sterzata, dopo qualche prestazione e qualche risultato al di sotto delle aspettative. Riuscire a tornare a vincere contro una “big” deve rappresentare una motivazione in più.