Il Torino nelle ultime cinque sfide di campionato contro l’Inter ha sempre perso, Juric ora deve assolutamente invertire il trend

Dopo il deludente pareggio contro il Bologna, con la vittoria che continua a non arrivare, la squadra di Ivan Juric si appresta ad affrontare l’Inter. I nerazzurri si presenteranno allo stadio Olimpico Grande Torino con il dente avvelenato, in seguito all’eliminazione in Champions League. E i granata, che non vincono da metà gennaio, non potranno sbagliare la partita. Se si guarda il bilancio delle ultime partite nelle quali i granata hanno affrontato l’Inter, il Toro non può di certo sorridere, anzi. Questo perché, nelle ultime cinque partite di campionato contro l’Inter, i granata hanno sempre perso con i milanesi, che hanno segnato una media di 2.6 gol a partita (statistiche OPTA). Belotti e compagni ora cercheranno di invertire il trend, anche per non buttare quanto di buono hanno fatto nella prima parte della stagione. Dovranno dimostrare di essere una squadra che sa uscire dai periodi difficili, almeno questo è quello che spera il tecnico croato.

L’ultima vittoria dei granata in casa contro l’Inter

Il Toro non vince in casa contro l’Inter dal 27 gennaio 2019 quando i granata, allora allenati da Walter Mazzarri, vinsero 1-0 grazie a un gol messo a segno da Armando Izzo al 35’ minuto di gioco con un colpo di testa. I nerazzurri, all’epoca guidati da Luciano Spalletti, rimediarono una sconfitta molto dura da digerire. Il Toro con quel successo tornò a raccogliere i primi 3 punti del 2019, dopo aver incassato due sconfitte. I granata domenica sera proveranno in tutti i modi a tornare a vincere anche con una motivazione in più molto importante, ovvero quella di battere una big. Impresa che in questa stagione alla squadra granata non è mai riuscita, con tante sconfitte di misura subite tra cui anche quella contro l’Inter nel girone d’andata.

L’ultimo Torino-Inter che risale a marzo del 2021

L’ultima volta che Torino e Inter si sono affrontate in casa dei granata è stato il 14 marzo 2021, quando i nerazzurri visero 2-1. I meneghini in panchina erano guidati da Stellini, il vice di Conte che era in tribuna per squalifica. I granata erano guidati da Nicola. In quel match a passare in vantaggio furono gli ospiti con Lukaku al 62’ minuto su rigore, poi il Toro cercò di rimettere sui binari giusti la partita, riuscendo a trovare la via del gol grazie a Sanabria al 70’. Ma poi a beffare i granata fu la rete di Lautaro Martinez, che segnò all’85’ minuto chiudendo di fatto il match e regalando ai suoi 3 punti fondamentali per la corsa scudetto. Un Torino-Inter che fu molto combattuto, come si preannuncia essere quello che andrà in scena domenica sera.