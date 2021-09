Verso Torino-Lazio / Ampia scelta, riposo strategico e cambi studiati: così Juric vuole affrontare il primo tour de force della stagione

Ha una rosa ampia, Ivan Juric. Una buona base di partenza per affrontare il primo mini-tour de force della stagione del Torino, che venerdì ha battuto il Sassuolo, giovedì tornerà in campo per sfidare la Lazio e lunedì 27 settembre affronterà il Venezia. Tre partite in dieci giorni, all’inizio dell’annata, non sono una formalità: non tutti i calciatori, infatti, sono nella forma migliore e il rischio di arrivare spompati all’ultimo impegno è alto. Meglio intervenire prima, anche per evitare altri infortuni dopo quello di Praet (dettaglio non trascurabile: la quarta partita del ciclo sarà il derby, il prossimo 2 ottobre).

Juric, tante alternative ma nessun imbarazzo

Juric ha già iniziato a fare il conteggio delle energie. A Reggio Emilia ha lasciato fuori Zima, Mandragora, Ansaldi, Linetty e Pjaca, che invece avevano trovato spazio contro la Salernitana: un po’ di scelte tattiche, un po’ di rotazioni. “Ho tante alternative ma non c’è nessun imbarazzo. Ci sono giocatori di qualità”, ha detto il tecnico dopo la vittoria di venerdì scorso. Negli allenamenti a disposizione fino alla partita di giovedì, Juric valuterà chi ha bisogno di riposo e chi invece potrà dire la sua sin dal primo minuto. Poi preparerà il piano partita considerando anche le sostituzioni, altre armi di turn-over.