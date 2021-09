Da Rodriguez a Linetty, passando per Aina e Djidji: Juric sta lavorando anche su alcuni delle vecchie delusioni: fiducia e intensità per non dilapidare gli investimenti

Operazione recupero: quasi riuscita. L’effetto Juric sul Torino c’è e si vede, non solo per l’intensità (e la qualità) del gioco, ma anche per il rendimento dei singoli. Il tecnico è stato efficace, ancor prima che nell’inserire i nuovi calciatori – arrivati tutti a ridosso del 31 agosto -, nello scegliere chi tra i “vecchi” poteva dargli una mano. Ha investito tempo ed energie per recuperare i vari Rodriguez, Djidji, Linetty e Aina. Per necessità innanzitutto, visto che la società gli aveva chiesto espressamente di cavare fuori il meglio dalla rosa (svalutata e demotivata) reduce da due stagioni da incubo.

Djidji, Aina e Linetty se la giocano, Rodriguez fa il titolare

Ivan ci ha provato, agendo con pazienza e dando fiducia a chi gli dava anche solo deboli segnali positivi. Djidji e Rodriguez si sono ritagliati uno spazio nel terzetto difensivo: il francese se la gioca con Zima (in attesa del recupero di Izzo), mentre lo svizzero è il titolare sul centrosinistra. Linetty è in ballo nella batteria dei trequartisti, e con l’infortunio di Praet ha la possibilità di dire ancora la sua. Aina, invece, si alternerà per tutta la stagione con Ansaldi.

Così Juric tutela gli investimenti (finora) fallimentari del Torino

Per la società non può che essere un toccasana, la mano di Juric. I quattro calciatori citati sono stati, finora, investimenti mal ripagati sul campo. Ora possono provare, invece, ad aggiungere valore al collettivo granata. Li aiuta il contesto, che di settimana in settimana si sta facendo più favorevole.