Il tecnico non si concede ai microfoni da maggio. Nel mezzo l’insoddisfazione per il mercato e la rissa con Vagnati

Finalmente Ivan Juric romperà il silenzio. Dopo un precampionato in cui il tecnico ha preferito non esprimersi in merito al mercato condotto dalla società e alle varie questioni che hanno interessato l’ambiente granata e lui in persona – riferimento chiaro all’acceso e virale battibecco col dt David Vagnati – Juric si presenterà in prima persona alla Sala Conferenze dello Stadio Olimpico Grande Torino per la conferenza stampa di domani di presentazione del debutto in campionato col Monza. L’allenatore granata è l’unico della massima serie a non aver ancora rilasciato alcuna dichiarazione. Le ultime risalgono addirittura alla giornata conclusiva dello scorso campionato con la Roma. Neanche in occasione della prima gara ufficiale della stagione, Juric si è presentato a mezzo stampa o tramite i canali ufficiali della società, per dare un suo commento. Lo ha fatto solamente il suo vice Paro. Domani le cos tornaranno al loro posto.