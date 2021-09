Torino-Juventus, i biglietti: prelazione per i vecchi abbonati fino a domenica 19 settembre, poi la vendita libera

Sabato 2 ottobre, alle ore 18, allo stadio Olimpico Grande Torino si gioca il derby Torino-Juventus: i biglietti per assistere alla partita sono in vendita da mercoledì 15 settembre. Per cinque giorni, fino a domenica 19 settembre, potranno acquistare i tagliandi in prelazione i vecchi abbonati della stagione 2019/2020, poi inizierà una fase di prelazione per i possessori della Fidelity Card Cuore Granata dalle ore 10:00 di lunedì 20 settembre e fino alle ore 24:00 di domenica 26 settembre, mentre dalle 10.00 di lunedì 27 settembre prenderà il via la vendita libera. Ricordiamo che, come da protocollo anti-Covid, per accedere all’impianto sarà necessaria l’esibizione del Green Pass (tranne che per i bambini al di sotto dei 12 anni).

Torino-Juventus, i biglietti quanto costano?

I prezzi dei biglietti di Torino-Juventus non sono uguali: i vecchi abbonati durante la fase di prelazione avranno infatti degli sconti.

Torino-Juventus, i biglietti: prezzi durante la fase di prelazione

25 euro in Curva Maratona (15 euro per gli Under 16)

25 euro in Curva Primavera (15 euro per gli Under 16)

50 euro in Distinti Granata (25 euro per gli Under 16)

55 euro in Tribuna Granata (25 euro per gli Under 16)

110 euro in Poltroncine Granata (55 euro per gli Under 16)

270 euro in Tribuna Grande Torino (135 euro per gli Under 16)

Torino-Juventus, i biglietti: prezzi durante la vendita libera

45 euro in Curva Maratona

45 euro in Curva Primavera

60 euro in Distinti Granata (30 euro per gli Under 16)

70 euro in Tribuna Granata (35 euro per gli Under 16)

130 euro in Poltroncine Granata (65 euro per gli Under 16)

300 euro in Tribuna Grande Torino (150 euro per gli Under 16)

Ingresso gratuito per i bambini di età inferiore ai 6 anni

Biglietti Torino-Juventus, dove acquistarli?

I biglietti per Torino-Juventus possono essere acquistati agli sportelli della Biglietteria dello Stadio Olimpico Grande Torino(da lunedì a venerdì orari 10-13 e 14-18), nei punti vendita VivaTicket oppure on line collegandosi al sito vivaticket.com.