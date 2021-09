Esordio molto positivo per Pobega che entra a gara in corso, a un quarto d’ora dalla fine, al posto di Linetty e trova la via del gol

Nella vittoria del Toro sulla Salernitana c’è anche la firma di Tommaso Pobega, che al suo esordio con la maglia granata ha subito segnato un gol. Un ottimo biglietto da visita per il centrocampista di proprietà del Milan che, oltre a infilare il pallone in porta, mette in mostra diverse ottime giocate e fa ben sperare Juric. Con Mandragora e compagni, oltre a conquistare i primi 3 punti del campionato, hanno portato a casa una buona prestazione dalla quale ripartire in vista dell’imminente e difficile impegno contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Partita in programma venerdì sera.



Pobega: ripagato il lavoro durante la pausa per le Nazionali

Pobega dovrà sgomitare per trovare spazio in campo contro il Sassuolo, perché i giocatori a disposizione di Juric in mezzo al campo sono tanti quindi le altre alternative sono vaste. Il tecnico croato ha avuto modo di lavorare con Pobega durante la pausa per le Nazionali e durante la sfida contro la Salernitana. Il duro allenamento è stato ripagato. Sicuramente l’ex tecnico dell’Hellas Verona vorrà far crescere Pobega e sfruttare la sua grande fisicità. A sua volta il centrocampista granata, all’ombra della Mole, vorrà continuare a fare bene dopo aver raccolto una stagione molto positiva dove ha collezionato 20 presenze, segnando 6 gol. Già venerdì potrà esserci un’altra chance per Pobega.