In Torino-Salernitana, Pjaca non ha brillato e Brekalo è rimasto fuori: verso il Sassuolo, Juric medita il ribaltone. L’ex Wolfsburg scalpita

Il ballottaggio della vigilia alla fine lo ha vinto Marko Pjaca, che in Torino-Salernitana è partito dal primo minuto e ha lasciato in panchina il nuovo arrivato, Josip Brekalo. Poco male, Juric lo metterà a partita in corso, si pensava. E invece no. Il croato è rimasto a guardare la vittoria per 4-0 dei compagni, scaldandosi di tanto in tanto ma senza mai avvicinarsi all’area del cambio. “Ho preferito mettere Praet”, ha poi spiegato l’allenatore, che per questioni tattiche ha scelto un trequartista che è più una mezzala a un trequartista che è più un’ala. Ma non si prenda la decisione di un pomeriggio come un’indicazione per il futuro. Anzi.

“Brekalo mi piace”. Chance contro il Sassuolo?

Brekalo, infatti, è più in corsa che mai. “Mi piace molto. Si è allenato bene fin da quando è arrivato e avrà le sue occasioni”. A sentire Juric, insomma, il campo lo vedrà molto presto. Forse già a Reggio Emilia, venerdì, quando il Toro sfiderà il Sassuolo di Dionisi (calcio d’inizio alle 20.45).

Pjaca sottotono contro la Salernitana

Si giocherà ancora un posto con Pjaca, verosimilmente, partendo questa volta da una posizione di leggero vantaggio. Già, perché il numero 11 ha tutt’altro che incantato contro la Salernitana: pochi guizzi e qualche errore, fino alla sostituzione. Ecco perché ora è lui a rischiare la maglia da titolare. Dietro c’è Brekalo che scalpita, anche se tutto si deciderà nei pochi allenamenti rimasti: “Gioca chi sta meglio” è un tormentone degli allenatori e anche di Juric, che è tentato di dare una chance all’ex Wolfsburg già nella prossima partita.