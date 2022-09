Da domani, martedì 6 settembre, verranno messi in vendita i biglietti per il derby d’andata, valido per la 10^ giornata di A

Il Torino questa sera affronterà il Lecce nel Monday Night della 5^ giornata di campionato. Successivamente gli uomini di Juric affronteranno Inter, Sassuolo, Napoli ed Empoli. Incontri che separano i granata dall’appuntamento con la stracittadina contro i rivali della Juventus, in programma il 15 ottobre alle ore 18, valida per la 10^ giornata di Serie A. La prelazione dedicata ai possessori della Fidelity Card Cuore granata partirà dalle ore 10 di domani mattina (6 settembre) fino alle ore 24.00 di domenica 2 ottobre. Possibile acquistare 2 tagliandi nella stessa transazione di acquisto inserendo un codice valido della Fidelity Cuore Toro. La vendita libera inizierà alle ore 10 di lunedì 3 ottobre. Sarà possibile acquistare i tagliandi on line sul sito torinofc.vivaticket.it, presso la Biglietteria Nord dello stadio (aperta da lunedì a venerdì orari 10-13 e 14-18) e punti vendita abilitati Vivaticket.

Torino-Juventus, i prezzi per i fidelizzati Torino Fc

30 euro in Curva Maratona (15 euro per gli Under 16)

30 euro in Curva Primavera (15 euro per gli Under 16)

50 euro in Distinti Granata (25 euro per gli Under 16)

60 euro in Tribuna Granata (30 euro per gli Under 16)

120 euro in Poltroncine Granata (60 euro per gli Under 16)

270 euro in Tribuna Grande Torino (135 euro per gli Under 16)

Torino-Juventus, i prezzi della vendita libera

45 euro in Curva Maratona (25 euro per gli Under 16)

45 euro in Curva Primavera (25 euro per gli Under 16)

60 euro in Distinti Granata (30 euro per gli Under 16)

80 euro in Tribuna Granata (40 euro per gli Under 16)

140 euro in Poltroncine Granata (70 euro per gli Under 16)

300 euro in Tribuna Grande Torino (150 euro per gli Under 16)