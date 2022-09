Soltanto cinque i giocatori italiani inseriti nella rosa di Juric. Subito dopo vengono i serbi e i francesi

E’ un Torino dalla veste sempre più internazionale. Sono ben 19 i paesi d’origine che compongono la rosa affidata ad Ivan Juric. Un dato che cammina di pari passo a un calo drastico dei giocatori italiani rispetto alla passata stagione. Ritornando indietro di 365 giorni, il Torino poteva vantare nella sua rosa 9 interpreti di nazionalità italiana. Da Gemello ai difensori Izzo e Buongiorno, ai centrocampisti Mandragora, Pobega, Baselli, Verdi e gli attaccanti Belotti e Zaza. A gennaio sarebbero stati ceduti due di questi (Baselli al Cagliari, Verdi alla Salernitana) e inseriti in rosa Pietro Pellegri e Samuele Ricci. Ad oggi il numero dei giocatori italiani presenti nel Torino è ben più ristretto. Anche perché gran parte dei giocatori precedentemente citati sono o rientrati dai rispettivi prestiti, ceduti sul mercato, oppure andati via da Torino in scadenza.

Dal mercato soltanto i riscatti di Ricci e Pellegri

Il Toro si ritrova così con soli cinque interpreti a rappresentare il paese di origine del club. Tutti già membri della rosa di Juric nella passata stagione. E’ rimasto Gemello da terzo, Buongiorno, che si sta ritagliando sempre più spazio nel terzetto difensivo, l’esubero Edera e infine Ricci e Pellegri, cioè gli unici movimenti di mercato in salsa tricolore della società, in quanto rispettivamente riscattati da Empoli e Monaco. Per il resto il Toro ha operato nella sessione estiva soltanto in funzione di giocatori di diversa nazionalità da quella italiana. Alla colonia serba si è aggiunto Radonjic, oltre ai già presenti Milinkovic-Savic e Lukic. Bandiera dominante, insieme a quella francese. Quest’anno figurano infatti tre giocatori di nazionalità transalpina, ovvero Adopo, Bayeye e l’ultimo acquisto del mercato estivo Karamoh.

Sanabria unico sudamericano

I due ivoriani Djidji e Singo (l’anno scorso, con Kone in più, quelli maggiormente presenti dopo gli italiani) e tanti altri a rappresentare singolarmente le proprie patrie. Berisha per l’Albania, Schuurs per i Paesi Bassi, Rodriguez per la Svizzera, Zima la Repubblica Ceca, Vojvoda il Kosovo, Ola Aina la Nigeria, Linetty la Polonia, Ilkhan la Turchia, Garbett la Nuova Zelanda, Lazaro l’Austria, Vlasic la Croazia (insieme al tecnico Juric, che ha perso in connazionali Brekalo e Pjaca), Miranchuk la Russia, Seck il Senegal e infine Sanabria il Paraguay, l’unico sudamericano del gruppo, dopo gli addii di Bremer, Ansaldi e Rincon (ceduto già nel gennaio scorso). Si tratta dunque di una stagione da record in questo senso per il Torino, in quanto nella stagione corrente è stato superato la cifra di 16 stranieri a comporre l’organico granata, raggiunta nell’annata 2017-2018.