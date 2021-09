Per il derby Torino-Juventus di sabato 2 ottobre sono stati venduti tutti i biglietti disponibili in Curva Maratona

Gli Ultras Granata e gli altri gruppi organizzati non ci saranno per la protesta contro le norme anti-Covid ma, in Torino-Juventus di sabato 2 aprile la Curva Maratona sarà comunque piena (nei limiti di posti consentivi dalle norme): sono stati infatti venduti tutti i tagliandi disponibili nel settore per il derby. Restano invece ancora a disposizione biglietti per gli altri settori dello stadio Olimpico Grande Torino.