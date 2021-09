Poco spazio per Mergim Vojvoda, che vuole cercare di conquistarselo nei match ravvicinati con Lazio e Venezia

Un cambio nelle gerarchie obbligato quello derivato dall’arrivo di Juric in granata. Il tecnico, che ha portato con sè nuove idee ed un modus operandi differente da quelli passati, ha come ogni allenatore, costruito le proprie preferenze testando chi c’era a disposizione. C’è però chi ha pagato le novità giunte sotto la Mole. Tra gli sfavoriti si è aggiunto il nome di Mergim Vojvoda, autore di un finale di stagione degno di nota con Nicola. Il kosovaro non è riuscito a trasmettere lle stesse impressioni al nuovo tecnico granata, che gli ha preferito Singo.

Toro, Vojvoda è il giocatore impiegato meno in campionato

Con Juric poteva essere un’occasione importante per avere continuità, data la propensione del tecnico a sfruttare i terzini e gli esterni per far confluire il gioco sul fronte offensivo, ma il turno del terzino del Toro non è ancora arrivato. Scalzare il compagno di reparto nonchè rivale era stata una vera e propria impresa per il terzino del Toro ed ora è tutto da rifare. Singo è infatti il giocatore con il minutaggio maggiore in campionato a differenza sua, che è invece esattamente al polo opposto con soli 27 minuti totali in Serie A.

Toro, i match ravvicinati costituiscono una possibile occasione per Vojvoda

Il tecnico ex Verona, che vuole provare a valorizzare tutti, sta sfruttando molto le rotazioni in rosa. I cambi di formazione sono infatti all’ordine del giorno, soprattutto ora che ha inizio il tour de force per il Toro. Ad attendere i granata ci sono infatti la sfida con la Lazio e quella con il Venezia, prima del derby della Mole. Lavorare al meglio in settimana può perciò comportare una chance per Vojvoda, trepidante in attesa di averne una concreta. La palla passa quindi a lui: l’impegno ripaga sempre.