Juric spera di recuperare Karamoh e Ilic per la gara contro la Roma: decisivi gli allenamenti di oggi e domani

Il Torino continua la preparazione in vista della sfida contro la Roma, in programma sabato 8 aprile alle ore 18:30. Ivan Juric deve fare i conti con i casi Karamoh e Ilic, alle prese con i rispettivi problemi fisici. Il primo è fuori da circa un mese a causa di un infortunio al polpaccio. Quella che inizialmente sembrava una semplice contusione, infatti, si è poi evoluta in un infortunio più complicato da smaltire. Alla vigilia della gara contro il Sassuolo lo stesso Juric ha commentato la situazione dell’ex Parma, facendo riferimento ad un edema importante che ne ha compromesso il recupero. Uno stop che non ci voleva per il Toro, che aveva trovato nei gol dell’ivoriano una certezza nelle ultime giornate di campionato. Ilic, invece, è reduce da un trauma distorsivo alla caviglia sinistra, che lo ha costretto a saltare la trasferta del Mapei Stadium.

Il punto sulle condizioni

Per entrambi il rientro in gruppo non dovrebbe essere lontano. Ciò nonostante i due rischiano di saltare anche la sfida contro gli uomini di Mourinho. Sotto questo punto di vista saranno decisivi gli allenamenti di oggi e di domani, per capire se i due calciatori granata possano essere a disposizione di Juric, che nutre un minimo di speranza. Molto difficile ipotizzare un impiego dal primo minuto: più probabile, invece, che in caso di convocazione possano subentrare per dare una mano nel secondo tempo.