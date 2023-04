Andreaw Gravillon si è raccontato in una lunghissima intervista ai microfoni di Torino Channel: “Djidji mi ha aiutato molto”

Andreaw Gravillon è stato protagonista di una lunghissima intervista rilasciata ai microfoni di Torino Channel. Il difensore ha raccontato le sue prime impressioni al Torino: “Dovevo farmi trovare pronto subito, perché quando sono arrivato è stato un po’ difficile adeguarmi, la maniera di giocare di Juric era un po’ difficile all’inizio, però il gruppo è stato bravissimo a farmi integrare velocemente. La prima partita è andata benissimo”.

Il rapporto con i compagni

“A volte quando arrivi in certe squadre ci sono dei gruppetti, qua a Torino invece stanno tutti insieme, non importa la nazionalità. Quando era giovane ho giocato con Ricci, lo conoscevo già e conoscevo anche Karamoh. Quando arrivi in una squadra in cui ci sono giocatori francese, inizi poi subito a parlare con loro. Djidji, Karamoh e Bayeye sono i giocatori che mi hanno aiutato di più, Djidji mi ha piegato come giocava il mister, come dovevo comportarmi in campo. Karamoh e Bayeye mi hanno aiutato anche fuori dal campo”.

“Nello spogliatoio c’è sempre qualcuno che fa ridere. Aina ha sempre il sorriso, non l’ho mai visto arrabbiato”.

Il rapporto con Juric

“Sul campo è duro, ma fuori dal campo poi viene e ti spiega le cose correttamente. Tatticamente all’inizio avevo qualche difficoltà, dopo il video o dopo l’allenamento mi faceva rimanere per spiegarmi le cose e farmi fare due o tre esercizi”.

La difesa a tre

“La difesa a tre la facevo all’Inter ma non come la fa con Juric. L’uno contro uno, come gioca il mistero, non l’avevo mai fatto prima. Ma visto che lavoriamo tanto nel campo impari in fretta. Mi piace difendere, mi piace l’uno contro uno, mi piace vincere i duelli contro l’attaccante. Questo ti dà la forza in partita”

“Sin da piccolo ho lavorato sulle gambe, sulla forza. Questo perché il mio stile di gioco si basa sull’esplosività, per questo ho lavorato sulla forza per migliorare”

Il dualismo con Djidji

“In tutte le squadre c’è concorrenza ma è importante è avere un buon rapporto. Quando sono arrivato Djidji sapeva che avrei giocato nel suo stesso ruolo ma mi ha aiutato lo stesso a capire il gioco. Queste sono cose che non dimentico. Se l’anno prossimo arriverà un altro giocatore che giocherà nel mio stesso ruolo anche io lo aiuterò, come feci a Pescara con Bettella”

