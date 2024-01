La ripresa degli allenamenti è in programma nelle prossime ore, ma il francese vuole farsi trovare pronto e non perde tempo

Dopo il pareggio sul campo del Marassi Ivan Juric ha concesso al suo Torino qualche ora di riposo, in attesa della ripresa degli allenamenti. All’orizzonte c’è la sfida di Cagliari, che i granata dovranno disputare con la massima concentrazione. I rossoblù, infatti, sono reduci dalla vittoria in rimonta sul Bologna e hanno totalizzato 5 punti nelle ultime tre partite di campionato. Gli uomini di Ranieri si sono momentaneamente tirati fuori dalla zona retrocessione, a +1 sul Verona terzultimo e puntano a dare continuità ai loro risultati. Alla sfida vorrà partecipare anche Yann Karamoh, che ha saltato la gara contro il Genoa per qualche problemino fisico. Il francese vuole farsi trovare pronto da Ivan Juric e ha già iniziato a lavorare in palestra al Filadelfia.

La stagione di Karamoh

Quella del numero 7 si sta rivelando come una stagione molto complicata. L’ex Parma aveva giocato la gara inaugurale, proprio contro il Cagliari, da titolare. Poi ha trovato sempre meno spazio, fino alla gara di Coppa Italia contro il Frosinone. Juric lo ha impiegato per quasi un tempo, prima di centellinarlo nuovamente contro Bologna e Atalanta. Per il resto una lunga serie di panchine, complice anche il cambio modulo e il passaggio al 3-5-2, che ne ha penalizzato l’utilizzo. Come se non bastasse la concorrenza di Radonjic e Vlasic è spietata e per Karamoh gli spazi sembrano davvero esigui. Nell’ultima gara contro il Napoli è sceso in campo per un solo giro di orologio, a testimonianza di una stagione che non gli sta regalando alcuna soddisfazione. Il classe ’98, nelle 10 gare in cui ha calcato il terreno di gioco, non è mai stato decisivo. Ora si prepara ad affrontare la seconda parte di stagione, con la speranza di avere delle opportunità per farsi notare.