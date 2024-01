Adrien Tameze, contro il Genoa, è tornato a giocare a centrocampo: adesso però in quella zona deve rincorrere

Nel pareggio ottenuto a Genova, contro il Genoa a Marassi, Adrien Tameze è tornato a giocare a centrocampo. Si tratta di un giocatore che può giocare veramente ovunque, ma adesso deve rincorrere. In quella zona del campo infatti, c’è parecchia abbondanza. Il suo ruolo naturale è proprio in mezzo al campo. Contro i rossoblù di Gilardino, è entrato in campo al posto di Vlasic al minuto numero 61 (proprio come il suo numero). Si è andato a posizionare al fianco di Ilic, con Ricci più avanzato. Dopo tempo che non giocava lì, ha retto bene l’impatto. Ora che Djidji è stato ritrovato, Juric ha una carta in più da giocarsi tra le linee. In emergenza difesa, ha giocato per settimane da titolare al fianco di Buongiorno e Rodriguez, facendo molto bene. Adesso però le cose cambiano…

La concorrenza

In mezzo al campo, nel Toro, c’è molta concorrenza. Sulla sinistra, Juric predilige un mancino e ci sono Ilic (titolare) e Gineitis (riserva). Poi sulla destra ci sono Ricci (titolare), Tameze e Linetty. Ricci e Ilic garantiscono qualità, ma poca fisicità. Ecco quindi che spesso, l’allenatore croato ha preferito Linetty a Ricci. Adesso però il 77 è infortunato e Ricci si sta riprendendo, dopo un inizio difficile. Tameze è un fedelissimo di Juric e troverà spazio, ma ora la sua titolarità non è più scontata.

Un inizio complicato

Quando il Toro ha preso Tameze dal Verona, in estate, è andato sul sicuro. Giocatore duttile ed esperto, che adora lavorare con Juric. L’inizio però è stato complicato. Infatti nelle prime partite stagionali, non aveva trovato spazio, con Juric che aveva detto: “In ritiro Adrien è arrivato in condizioni non buone, deve lavorare tanto e stare molto attento a come vive per tornare il Tameze che volevamo. Sta patendo un po’, so quello che ci può dare, ma si deve mettere a posto”. Il giocatore poi, si è messo a posto alla grande.