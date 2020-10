LIVE Torino-Lazio a rischio rinvio: giro di tamponi a Formello - Toro.it

Le ultime sul rinvio di Torino-Lazio, partita della 6^ giornata di Serie A: i biancocelesti alle prese con un possibile focolaio covid. Decisione in serata

Torino-Lazio è a rischio rinvio. La partita è in programma per domenica 1° novembre 2020 alle ore 15, ma potrebbe non disputarsi a causa del probabile focolaio di coronavirus che si è sviluppato all’interno del gruppo squadra biancoceleste. Fin qui non vi sono state comunicazioni ufficiali, ma per la sfida contro il Bruges in Champions League, Inzaghi ha potuto contare solamente su 13 calciatori disponibili. Lazzari, Immobile, Luis Alberto e Anderson sono attualmente in isolamento, ma altri sei giocatori sono sotto osservazione. Tutti, in ogni caso, faranno un primo giro di tamponi nella giornata del 30 ottobre. I risultati arriveranno in serata: a quel punto il club deciderà se chiedere o meno il rinvio della sfida contro il Toro, utilizzando il bonus che prevede il protocollo.

Gli aggiornamenti sulla situazione in casa Lazio

Ore 12.45 A Formello sono stati effettuati i tamponi al gruppo squadra e ad alcuni contatti stretti dei sospetti casi di coronavirus. I risultati arriveranno in serata. Intanto nella seduta mattutina mancavano all’appello anche Fares, Akpa-Akpro e Patric. Inzaghi ha una rosa ridotta all’osso.