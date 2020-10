Urbano Cairo positivo al Coronavirus: ricoverato in ospedale

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, è positivo al coronavirus ed è in osservazione a Milano, all’ospedale San Paolo

Urbano Cairo è risultato positivo al Coronavirus ed è ricoverato in ospedale in osservazione. La notizia è stata riportata da Dagospia e poi confermata dal Corriere della Sera, il giornale che fa parte del gruppo Rcs, di cui Cairo è presidente. Al momento il numero uno granata è ricoverato al San Paolo di Milano in osservazione e le sue condizioni sono definite buone. Secondo le prime indiscrezioni, il presidente granata sarebbe arrivato questa mattina presso la struttura ospedaliera milanese e si troverebbe ovviamente nel reparto dedicato proprio ai positivi al Covid.