Verdi supera Bonazzoli: i due gol valgono una maglia da titolare

Dopo la prestazione contro il Lecce Verdi può partire titolare anche in campionato: l’attaccante è n vantaggio nel ballottaggio con Bonazzoli

Se i dubbi di Giampaolo in vista della sfida contro la Lazio, almeno per quanto riguarda difesa e centrocampo, non sembrano essere molti, il discorso è diverso per l’attacco dove il rientro di Belotti restringe le posizioni aperte e costringe Verdi e Bonazzoli a giocarsi l’unica maglia da titolare a disposizione. A fare da ago della bilancia, però, potrebbe essere la sfida contro il Lecce dove ad emergere è stato soprattutto l’ex Napoli autore di una prestazione più che positiva coronata dalla doppietta che ha regalato ai granata la vittoria e il conseguente passaggio del turno in Coppa Italia. Una prestazione che, di fatto, lo rende favorito rispetto al compagno di reparto.

Un’occasione da non sprecare: adesso serve la conferma

Schierato da Giampaolo già contro il Cagliari, dove almeno aveva potuto sfruttare l’alibi del poco tempo avuto a disposizione dopo il suo arrivo a Torino, anche contro il Lecce Bonazzoli non sembra aver convinto particolarmente il tecnico. Ci prova, questo gli va dato atto, ma i troppi errori davanti a Vigorito in fin dei conti pesano sul giudizio finale.

E il suo percorso, il suo tentativo di scalare le gerarchie di Giampaolo resta in salita. D’altro canto, il periodo attraversato dai granata non aiuta di certo e all’attaccante, che proprio al Torino sta cercando la sua personale rinascita, serve qualcosa in più per poter convincere il tecnico e strappare la titolarità. Non solo in vista del match contro la Lazio.

Al contrario, invece, Verdi finalmente emerge e lo fa nel migliore dei modi: segnando. Vero, contro il Lecce la prestazione dell’attaccante non è ancora impeccabile e va a scatti: ottimo nel primo tempo, cala nella ripresa per poi resuscitare, letteralmente, nei tempi supplementari. La continuità manca ma indubbiamente è qualcosa in più di quanto visto fino a quel momento. E, soprattutto, le due reti e i tre punti conquistati gli danno quella fiducia che può spingerlo, si spera una volta e per tutte, verso livelli ben più alti.

A partire, il Toro e i suoi tifosi se lo augurano, proprio dal match di domani pomeriggio contro i biancocelesti di Inzaghi. In coppia con Belotti, Simone Verdi avrà non solo la possibilità ma anche l’obbligo di proseguire sulla strada tracciata contro il Lecce. Riprendersi il suo posto, e non solo per una giornata, al fianco del Gallo e mettere a tacere una volta e per tutte le tante critiche ricevute. Solo così, finalmente, potrà dirsi davvero ritrovato: per sé e soprattutto per il Toro.