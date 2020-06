Torino-Lazio: dove vedere la partita in TV e in streaming

Alle ore 19.30 allo stadio Grande Torino torna in campo la squadra di Moreno Longo: ecco dove vedere in TV e in streaming Torino-Lazio

Dopo la sconfitta per 4-2 subita sabato sul campo del Cagliari, la squadra di Moreno Longo scende ora in campo per la 29^ giornata del campionato di serie A tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino E’ fissato per le ore 19.30 il calcio d’inizio di Torino-Lazio. La diretta della partita la si può vedere in TV su Sky Sport (canale 252) e Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre). Mentre in streaming è possibile vedere la partita su Sky Go e su Now TV.

Telecamera allo stadio Sky e Dazn