Coppa Italia, Torino-Lecce: biglietti e informazioni utili

I biglietti per Torino-Lecce, sfida valida per il terzo turno eliminatorio di Coppa Italia in programma il 28 ottobre alle 14: prezzi e informazioni

Anche per Torino-Lecce, sfida valida per il 3° turno eliminatorio di Coppa Italia in programma il prossimo 28 ottobre alle 14, per 1000 tifosi ci sarà l’occasione di tornare sugli spalti del Grande Torino. Come comunicato dalla società granata tramite il proprio sito ufficiale, i tagliandi saranno in vendita esclusivamente online sul circuito Vivaticket. In particolare, dalle ore 10 di giovedì 22 ottobre e fino alle ore 24 di domenica 25 ottobre, è prevista una prelazione di vendita dedicata ai possessori dell’abbonamento 2019/2020. Successivamente, dalle ore 10 di lunedì 26 ottobre, sarà aperta la vendita libera dei tagliandi ancora disponibili. Il Torino ricorda inoltre che sarà possibile utilizzare il Voucher relativo alla scorsa stagione.

Prezzi dei biglietti e informazioni utili

Anche per la sfida di Coppa Italia tra Torino e Lecce sarà poi obbligatoria l’osservanza di tutte quelle norme ormai note al fine di garantire la sicurezza all’interno del Grande Torino. In particolare, gli spettatori dovranno presentarsi ai cancelli con l’autocertificazione (verrà inviata via mail al momento dell’acquisto del biglietto) compilata e firmata da consegnare al momento dell’ingresso allo Stadio. Inoltre, sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina durante tutta la durata del match nonché il rispetto del posto assegnato dal biglietto e il mantenimento del distanziamento sociale.

Di seguito i prezzi dei biglietti per Torino-Lecce di Coppa Italia:

15 euro in Tribuna Granata (5 euro per gli Under 16)

40 euro nelle Poltroncine Granata (20 euro per gli Under 16)

80 euro in Tribuna Grande Torino (40 euro per gli Under 16)

150 euro in Sky Box (75 euro per gli Under 16)