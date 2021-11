Linetty, riadattato a trequartista da Juric, è pronto a sostituire Praet, che però vanta numeri migliori, anche contro l’Udinese

La pausa Nazionali non ha portato ottime notizie al Torino per quanto riguarda il fronte infortuni. Il club granata ha infatti perso diversi pezzi importanti della rosa di Juric. Tra questi c’è anche Praet, reduce da un periodo florido sotto la Mole ma costretto a fermarsi prima del Galles a causa di un problema alla coscia. Il tecnico, che ha già dovuto fare fronte altre volte alla sua indisponibilità, ha già pronto il suo sostituto: Karol Linetty. Il polacco, considerato un potenziale esubero, è invece riuscito a ritagliarsi uno spazio importante.

Linetty, da esubero a conferma grazie allo spostamento sulla trequarti

Già dieci presenze in dodici giornate per l’ex blucerchiato, approdato in granata su richiesta di Marco Giampaolo. Il tecnico, che ha riportato alla propria corte diversi membri della sua Samp, non ha però saputo sfruttarne nuovamente il potenziale. Linetty non ha infatti mai convinto a pieno sotto la Mole, caratterizzando la prima stagione con alti e bassi. Juric ha quindi deciso di rilanciarlo con un azzardo: lo ha riadattato da centrale di centrocampo a trequartista. La sua scommessa è stata vinta e lo ha reso uno degli insostituibili del Toro attuale.

Toro, Praet non si batte: incisività e qualità per il belga

Nonostante si sia ritagliato un ruolo di primo piano, ha comunque numeri inferiori rispetto a Dennis Praet. Il belga, nonostante un tempo inferiore trascorso sul rettangolo verde rispetto al polacco, si è già reso protagonista con un gol ed un assist, contro i zero realizzati dal polacco, che ha fatto però più tentativi. L’ex Leicester è più incisivo, senza nulla togliere a Linetty. Anche lui ha saputo dire la sua quando necessario, grazie alla mano di Juric che gli ha fatto riscoprire un nuovo se stesso.