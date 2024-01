A Cagliari il polacco è tornato titolare e ha fatto da subito la differenza: sul finale un suo grande intervento salva il risultato

Ivan Juric ritrova Linetty all’Unipol Domus di Cagliari. Il centrocampista polacco, anche grazie alla crescita esponenziale di Ilic, era rimasto fuori dalle scelte dell’allenatore nelle ultime gare. Contro l’Empoli la sua ultima gara da titolare, poi una serie di panchine fino al match dell’Unipol Domus, in cui ha preso il posto del serbo alle prese con problemi alla schiena.

La gara di Linetty

Come sempre l’ex Sampdoria ha risposto presente e ha giocato una gran gara. Ha svolto il solito lavoro di pulizia e recupero palloni, mettendo ordine sulla linea di centrocampo. Poi, sul finire della gara, è stato protagonista di un grandissimo intervento che ha salvato il risultato. Su una conclusione a rete di Pavoletti si è infatti immolato in tuffo e ha respinto un pallone probabilmente destinato in porta. In generale il numero 77 ha giocato una gran partita dal punto di vista difensivo, sventando ogni tipo di pericolo. Nell’ultima stagione il polacco è stato una vera e propria scoperta per Juric, che ormai si fida ciecamente.

I numeri in stagione

La stagione di Karol Linetty ha vissuto il momento più alto tra ottobre e dicembre. Dopo un inizio complicato, con tante panchine e pochi minuti sul terreno di gioco, il polacco ha trovato spazio anche grazie al ritardo di condizione di Ilic e Ricci. Il classe ’95 non li ha mai fatti rimpiangere, anzi. Si è ritagliato pian piano uno spazio importante nella rosa del Toro, a suon di buone prestazioni. A oggi i numeri contano tra campionato e Coppa Italia, per un totale di 918′ minuti disputati in campo. Linetty dovrà continuare a lavorare sodo per provare a spodestare la concorrenza sulla mediana.