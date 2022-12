Il centrocampista serbo è pronto a scendere in campo nell’amichevole contro l’Almeria dopo l’esperienza al Mondiale

Il Toro di Ivan Juric prosegue il suo ritiro a San Pedro del Pinatar, alle porte della Murcia in Spagna con vista sull’amichevole in programma questo pomeriggio contro l’Almeria. Senza alcuna ombra di dubbio i granata vorranno fare bella figura, soprattutto dopo essere riusciti a battere l’Espanyol grazie a un gol messo a segno da Alexey Miranchuk. Tra i giocatori a disposizione di Juric però ce ne sarà uno che avrà inevitabilmente i fari puntati addosso, ovvero Sasa Lukic per il quale la prima parte della stagione in corso è stata molto movimentata. Soprattutto all’inizio, con l’ammutinamento a poche ore dalla prima giornata di campionato in trasferta contro il Monza. Il serbo nella sfida contro l’Almeria tornerà a vestire la maglia del Toro dopo l’esperienza al Mondiale in Qatar con la Serbia nella quale il numero 10 granata non è stato in grado di mettersi in mostra come molti si aspettavano anche se, ovviamente, le colpe del fallimento della nazionale serba non sono da attribuire solamente a lui. Ora per Lukic è arrivato il momento di voltare pagina e pensare solo ed unicamente al Toro e al lavoro che sta svolgendo in terra spagnola.

Lukic dovrà dimostrare di non essere distratto dalle voci di mercato

Inoltre, bisogna sottolineare che Lukic vorrà e dovrà fare bene nella partita contro l’Almeria per dimostrare di non essere distratto dalle voci di mercato che lo riguardano e dovrà dimostrare di essere ancora attaccato al Toro. Almeno questo è quello che si augurano Juric e la società piemontese. Sicuramente le parole del centrocampista serbo di metà novembre quando disse: “Onestamente ho grandi ambizioni e sono sicuro che arriverò dove mi ero prefissato, vedremo se sarà dopo il Mondiale o la prossima estate” riecheggiano ancora nelle orecchie dei dirigenti e dei tifosi del Toro. Toccherà a Lukic farle scordare per poi sedersi a un tavolino per parlare del suo futuro, dato che ci sono diversi club interessati a lui e anche un forte pressing da parte della Roma che si è registrato negli ultimi giorni.