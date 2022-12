La Fifa riconosce dei premi a tutti i club che hanno dati i loro calciatori alle Nazionali per Qatar 2022: quasi 1 milione anche per il Toro

Urbano Cairo ha avuto un motivo in più per tifare i calciatori del suo Torino al Mondiale in Qatar: la Fifa infatti, prima dell’inizio della competizione, aveva stabilito dei premi da destinare a tutti i club che avessero dato dei propri giocatori alle Nazionali impegnate nelle Coppa del Mondo. Una fetta della torta da 215 milioni di euro spetta anche alla società granata: poco meno di 1 milione di euro. La cifra che ogni club incasserà dipende dal numero di giorni in cui ogni singolo giocatore è stato impegnato con la propria nazionale anziché essere a disposizione del club di appartenenza.

Torino: in arrivo 1 milione dalla Fifa

Va da sé che il calciatore del Torino che più ha contribuito a far crescere il premio Fifa che spetta al club granata è stato Nikola Vlasic, che domani con la sua Croazia giocherà la finale per il terzo posto contro il Marocco. A seguire Ricardo Rodriguez, che è uscito agli ottavi con la sua Svizzera, Sasa Lukic, Vanja Milinkovic-Savic e Nemanja Radonjic che con la Serbia non hanno superato i gironi eliminatori. Circa 150.000 arrivano però da altri due giocatori che non vestono più la maglia granata: la Fifa ha infatti deciso di riconoscere un premio anche ai club proprietari dei cartellini dei calciatori nelle stagioni 2020/2021 e 2021/2022. In quei due anni nel Torino è esploso Gleison Bremer, che con il Brasile si è fermato ai quarti di finale, ma nel campionato 2020/2021 la difesa granata poteva contare anche su Nicolas Nkoulou, titolare al centro della difesa del Camerun, uscito ai gironi per mano del Brasile di Bremer e della Svizzera di Rodriguez.