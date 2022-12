Il Torino è pronto per il ritiro in Spagna a San Pedro del Pinatar, il secondo avversario in amichevole sarà l’Almeria

A partire dall’8 dicembre, fino al 17 dicembre, il Torino sarà in ritiro in Spagna, a San Pedro del Pinatar. In questo paese della comunità autonoma di Murcia, i granata affronterano in amichevole il 10 dicembre l’Espanyol e il 16 dicembre l’Almeria. Entrambi i match saranno disputati alla Pinatar Arena. L’Almeria, club fodato nel 1989, ha sede nella città di Almeria, comune situato nella comunità dell’Andalusia bagnato dal Mediterraneo. Disputa il massimo campionato spagnolo della Liga, e gioca le sue gare interne allo stadio dei Giochi del Mediterraneo. L’allenatore è lo spagnolo Rubi, mentre il presidente è l’arabo Turki Al-Sheikh. Questa in corso è la loro settima stagione nel massimo campionato nazionale.

La loro stagione

Attualmente in campionato, l’Almeria si trova alla posizione numero 14 con 16 punti in 14 giornate, per un totale di 5 vittorie, 1 pareggio e 8 sconfitte. 16 gol fatti e 22 gol subiti. Mentre in Coppa del Re sono stati eliminati al primo turno, perdendo per 2-0 in trasferta contro il Club Deportivo Arenteiro.

I giocatori da tenere d’occhio

La punta di diamante della squadra è l’attaccante, arrivato in estate per 8 milioni dallo Stade Reims, El Bilal Tourè. Sulla fascia sinistra attenzione al brasiliano Lazaro e in mezzo al campo al capitano Cesar de la Hoz. In difesa ci sono invece il brasiliano Kaiky, acquistato per 7 milioni dal Santos, e il terzino Sergio Akieme.