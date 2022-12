L’ex allenatore e giocatore serbo è scomparso, ma rimane nel cuore dei granata per il suo atteggiamento e le sue dichiarazioni

Un uomo che non si è mai arreso, nel campo come nella vita, così viene ricordato da tutti Sinisa Mihajlovic, e in modo particolare dai tifosi del Toro, che ha guidato per una stagione e mezza. Non ce l’ha fatta il serbo, perdendo la partita contro la leucemia che nel giro di 3 anni lo sconfitto. Nel suo Toro c’erano giocatori di grande spessore quali Belotti, Iago Falque, Ljajic, Hart e giovani come Baselli e Benassi. Non ha mai avuto peli sulla lingua, sostenendo sempre la causa granata, difendendo i colori di una squadra che per carattere gli assomigliava molto.

Le frasi di Mihajlovic

“Mi dicevano che il Torino era diverso da qualsiasi altra squadra, si respirano pagine di storia, belle, drammatiche e intense. Anima, cuore, orgoglio, lacrime e sudore come piace a me, non vedevo l’ora di tornare a lavorare in una società che mi somigliasse. Il Toro è abituato a stare nell’arena, a combattere e lottare” aveva dichiarato nella conferenza stampa di presentazione. Ma questa è solo una delle tante frasi pronunciate da Sinisa Mihajlovic che sono rimaste nella memoria dei tifosi granata. Prima di un derby aveva così caricato l’ambiente: “Walt Disney diceva: se puoi sognare, puoi farlo. Vogliamo realizzare il nostro sogno. Ogni partita è diversa dalle altre: questa è una sfida tra popolo e padroni, tra passione e ragione, tra colori e bianco e nero”. Per grinta, carattere, cuore Sinisa Mihajlovic è stato un allenatore da Toro vero.