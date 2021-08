Lyanco con un post sul prorpio profilo Instagram ha voluto ringraziare il Toro, il difensore brasiliano è un nuovo giocatore del Southampton

È ufficiale: Lyanco è un nuovo giocatore del Southampton. Il difensore brasiliano ha deciso di salutare il Toro attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instangram. Il difensore ha pubblicato alcune foto che lo ritraggano con la maglia del Toro durante alcune partite. La prima immagine è accompagnata dalla scritta: “Grazie,Toro!”. Il difensore brasiliano ha inoltre scritto: “Sono arrivato ragazzo, partirò come uomo. Ho vissuto tante cose qui a Torino, tante cose ho imparato. Ma è ora di salutarvi, non ho mai smesso di dare il massimo, tra l’altro… per essere il meglio di me! Grazie di tutto Torino FC, grazie di tutto Torino città. Vi porterò sempre nel cuore”. Così Lyanco ha salutato il Toro prima di cimentarsi in una nuova avventura. Ecco il post: