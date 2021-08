Lo scorso anno Torreira era nella lista dei desideri di Giampaolo ma non arrivò: adesso sta per diventare un giocatore della Fiorentina

Un anno fa è stato corteggiato per settimane e settimane, scelto da Giampaolo per la trequarti granata e seguito dal Torino per tutta la sessione estiva. Una trattativa che mai si era concretizzata: Torreira non si era più trasferito sotto la Mole. Ad un anno di distanza, e proprio quando il Toro cerca ancora trequartisti (ha preso Pjaca ma ha bisogno ancora di un’altra pedina per quel ruolo) ora le strade di Torreira e dei granata tornano ad incrociarsi. Non dal punto di vista del mercato: l’uruguaiano è sbarcato a Firenze e presto sarà ufficialmente un giocatore viola.

Italiano vuole schierare Torreira già sabato

La corsa è contro il tempo perché Italiano vorrebbe già poterlo convocare per la sfida che sabato sera vedrà al Franchi la Fiorentina ospitare proprio il Torino. Da oggetto dei desideri del club granata ad avversario: i granata se lo troveranno probabilmente di fronte e potranno così testare direttamente le sue qualità, dovendo preoccuparsi di un problema in più.