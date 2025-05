Oggi, 4 maggio 2025, è stata organizzata una marcia di protesta dalla Curva Maratona, l’Unione Club Granata e la Curva Primavera

Oggi è la giornata del ricordo del Grande Torino. Ma prima del ricordo e della lettura dei nomi a Superga, i tifosi del Toro vogliono far sentire la loro voce. Proprio per questo la Curva Maratona, l’Unione Club Granata e la Curva Primavera hanno organizzato una marcia di protesta contro Cairo e contro questo Torino poco ambizioso. Ritrovo alle ore 10 presso il Bar Norman in centro a Torino. Da lì si parte per arrivare fino in piazza Modena intorno alle ore 13. Segui la diretta della marcia su Toro.it.

La diretta della marcia

Ore 11.10 Data la grande affluenza, il corteo è ancora all’inizio del percorso.

Ore 10.55 Nonostante la marcia sia partita circa venti minuti fa, i tifosi sono ancora fermi in Via Pietro Micca.

Ore 10.35 È partito ora il corteo dei tifosi verso Superga.

Ore 10.25 Come lo scorso anno, a ricordare il Grande Torino anche diversi tifosi del Genoa.

Ore 10.23 Prima della partenza, hanno preso parola davanti a tutti sia Mario Patrignani che l’avvocato Marengo (qui le loro parole).

Ore 10.20 Presente anche una rappresentanza dei tifosi del River Plate, club gemellato al Toro, per mostrare vicinanza.

Ore 10.15 Tra i tantissimi tifosi presenti anche Pasquale Bruno, che rilasciato delle dichiarazioni ai nostri microfoni. (Qui le sue parole).

Ore 10.05 Si attende ancora la partenza, c’è stato un ritardo dovuto al fatto che ancora diverse centinaia di persone si stanno aggiungendo al gruppo. Intanto, sono già partiti i cori contro Cairo.

Ore 10.00 Tutto pronto al Bar Norman, dove si sono riunite diverse migliaia di persone. Mancano pochi minuti alla partenza del corteo.