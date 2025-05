È in corso al Cimitero Monumentale la commemorazione del Grande Torino a 76 anni da Superga: tanti i presenti

Oggi, 4 maggio 2025, sono passati ben 76 anni dalla tragedia di Superga. Il ricordo degli Invincibili non smetterà mai di esistere nel cuore di tutti. Come da tradizione, in mattinata si svolge la commemorazione presso il Cimitero Monumentale di Torino. Spicca la possibile assenza del presidente Cairo. Segui la diretta della commemorazione su Toro.it.

La cerimonia in diretta

Ore 12.30 Finita adesso la commemorazione.

Ore 12.15 Prende la parola Don Robella: “Siamo qui a parlare di cose eterne. Con il passare degli anni uno potrebbe pensare che la memoria vada spegnendosi, e invece tutti gli anni qui siamo sempre di più. Segno che c’è qualcosa di strano, misterioso e bellissimo. Siamo all’inizio di un pellegrinaggio che finirà sul colle, siamo nella parte più silenziosa. Questo è il luogo del silenzio, il luogo nel quale i nostri cari – oltre che campioni – stanno riposando. Ancora una volta guardare questi ragazzi è sì fare un tuffo nel passato ma anche far fiorire la speranza e guardare al futuro, è anche a dire che per loro e per noi c’è qualcosa che va oltre la gloria e lo sport che è l’eternità e il Paradiso”.

Ore 12.05 A margine della commemorazione ha parlato l’assessore di Torino Domenico Carretta: “Nel giorno in cui un’intera comunità si ritrova intorno a dei ricordi, a dei momenti, a delle immagini, è come quando ci si ritrova davanti a un momento importante e aumenta la sudorazione delle mani. Però questo non è il momento di un giorno qualsiasi, questo ‘ il 4 maggio. E il 4 maggio era, è e sarà per sempre il 4 maggio per tutta la città. Ecco perché questa amministrazione sceglie ogni anno di affiancare in tutta la giornata nel ricordo questa intera comunità. È come se la citta fermasse, tutto viene reso un valore collettivo. E quando le emozioni diventano un valore collettivo è perché dietro ci sono tante singole sensazioni che danno un’identità alla giornata che stiamo vivendo. Questa città fa sopravvivere il Grande Torino nel ricordo, lo fa ogni anno da 76 anni. Di generazione in generazione è un ricordo che diventa sempre più forte”.

Ore 11.45 La notizia di giornata è che Urbano Cairo, che sarebbe dovuto essere presente al Monumentale, molto probabilmente non ci sarà. Il presidente, infatti, si è recato in mattinata a Superga e difficilmente arriverà.