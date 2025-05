Il fiume granata ha invaso le strade di Torino. 25.000 tifosi del Toro hanno marciato in centro nella commemorazione del 4 maggio

Tanti, anzi tantissimi. I tifosi del Torino hanno sfilato per le strade del centro, colorando di granata le vie della città. Al corteo organizzato per la commemorazione del 4 maggio hanno partecipato circa 25.000 persone. Un’affluenza incredibile che dimostra come, nonostante i risultati deludenti, l’amore dei tifosi per il club non svanirà mai.

VIDEO: La marcia granata

Ecco le immagini del corteo dei tifosi del Torino.