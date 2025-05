Il presidente Urbano Cairo si è recato al Colle in mattinata col figlio Federico, poi il rientro a Milano

Oggi, 4 maggio, si celebra il ricordo del Grande Torino. Tante le manifestazioni in giro per la città: dal corteo organizzato dai tifosi alla visita del club a Superga, passando per la consueta commemorazione al Cimitero Monumentale. Qui sarebbe dovuto esserci anche Urbano Cairo, ma la notizia incredibile è che il patron ha scelto di disertare la Commemorazione al Monumentale, andato in visita al Colle col figlio prima del rientro a Milano. Il presidente, quindi, ha presenziato il colle di Superga in mattinata insieme al figlio Federico – come testimoniato da una storia Instagram pubblicata da lui stesso – ma non sarà presente né alla Messa in Basilica né alla Lapide al momento della lettura dei nomi.

Cairo a Superga in mattinata: le immagini

Il Torino ha confermato la presenza di Urbano Cairo a Superga nella mattinata di oggi, 4 maggio. La foto: