La partita tra Torino e Milan è in programma per domenica 10 aprile alle 20.45: ecco come seguirla in TV e in streaming

Torino-Milan sarà sicuramente una sfida decisiva per la corsa scudetto, con i rossoneri a +1 sul Napoli secondo e +4 sull’Inter che però deve recuperare il match con il Bologna. Il Milan cercherà di allungare le distanze sulle altre pretendenti, mentre il Torino di Juric proverà a dare continuità dopo la vittoria contro al Salernitana. La partita in programma per domenica 10 aprile alle ore 20.45 all’Olimpico Grande Torino, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, la piattaforma televisiva che ha acquisito la maggioranza dei diritti televisivi della Serie A per il nuovo triennio. Sarà inoltre possibile seguire la diretta streaming scaricando l’app di DAZN.