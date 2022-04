I pensieri di Juric, con un occhio alla classifica: “Sassuolo, Fiorentina e Verona hanno più qualità”. Anche se negli scontri diretti…

Contro Sassuolo, Fiorentina e Verona, il Torino ha giocato in tutto cinque partite fin qui. Ne ha persa una soltanto, quella contro la viola all’andata, ma era un altro Toro, quello di inizio stagione prima del colpo di coda sul mercato che portò Pobega, Praet e Brekalo in granata. Per il resto sono arrivate vittorie spumeggianti – a Reggio Emilia e in casa contro la Fiorentina -, un successo sporco contro l’Hellas (per 1-0) e un pari pieno di rimpianti, nel ritorno contro il Sassuolo. Insomma, la bilancia degli scontri diretti contro le tre squadre che lo precedono in classifica è nettamente a favore del Toro. Così ne ha parlato Juric prima del Milan: “Negli scontri diretti ce la giochiamo e a volte li abbiamo anche stradominati”. Il problema, se mai, è nelle altre partite. Quelle dove la qualità serve più che in altre, per aggrapparsi a una vittoria preziosa o per sbloccare un solido equilibrio.

“Loro hanno più qualità nel tiro, nel cross, nel dribbling”

Riflettendo sulla classifica e su ciò che questa stagione sarebbe potuta essere e non è stata, Juric non ha lasciato spazio a interpretazioni: “Noi non abbiamo la qualità né della Fiorentina, né del Sassuolo e nemmeno, mi viene da dire, del Verona”. Il motivo, il tecnico lo ha approfondito nella conferenza stampa alla vigilia di Torino-Milan, una partita che all’andata il Toro perse dopo aver concesso poco e aver creato tanto, senza riuscire però a segnare: “Parlo della qualità che ti permette di vincere certi tipi di partite. Loro (Fiorentina, Sassuolo e Verona, ndr) hanno qualità tali in attacco di riuscire a vincere certe partite. A noi viene molto più difficile, invece, mentre vedendo certe partite, ad esempio, del Sassuolo vedi che hanno più qualità nel tiro, nel cross, nel dribbling”.

Juric e i rimpianti sulla corsa Europa: “Gli episodi sono stati sfavorevoli”

Una qualità che, secondo Juric, il Toro dovrà mettere in conto di innalzare per giocarsi qualcosa di più di una salvezza tranquilla nella prossima stagione, investendo sulla crescita dei giocatori in rosa e inserendone di nuovi con il mercato. L’allenatore non ha nascosto un pizzico di delusione, perché per un attimo ha accarezzato l’idea di provare una corsa europea già quest’anno: “Pensavo che la squadra potesse fare già un salto enorme, ma sono convinto che gli episodi ci siano girati male”. Tutto rimandato all’anno prossimo, ma le ambizioni di Juric sono tangibili.