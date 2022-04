I precedenti di Torino-Milan / Sono 76 le sfide giocate in casa del Toro: 23 le vittorie, 35 i pareggi e 18 le sconfitte per i piemontesi

Domenica sera tra Toro e Milan si prospetta una partita molto accesa, con le due squadre che andranno a caccia dei 3 punti per motivazioni molto diverse. Né i granata né i rossoneri si daranno per vinti fino all’ultimo minuto di gioco. I rossoneri sulla carta partono sicuramente favoriti, ma non lo sono più di tanto se si vanno a rispolverare i precedenti tra Toro e Milan in casa dei granata. Infatti, il bilancio dice che nei precedenti tra queste due squadre si sono registrate 23 vittorie del Toro, 35 pareggi e 18 successi dei rossoneri. Se invece si contano tutti i precedenti nel maggiore campionato italiano, il risultato che c’è stato più spesso è stata la vittoria dei rossoneri. Ma i granata e la squadra guidata da Stefano Pioli non pensano sicuramente al passato. Per loro conterà solamente fare bene domenica.

Torino-Milan: il successo del Grande Torino nel ’47

Un precedente che sicuramente ai tifosi del Toro fa molto piacere che venga ricordato è quello del 29 giugno 1947, quando il Grande Torino si impose sulla squadra lombarda 6-2. Era la penultima giornata di campionato e lo scudetto era già praticamente cucito sulle maglie granata. A sbloccare quel match fu Gabetto, poi Mazzola a siglare il momentaneo 2-0. Il Milan poi riuscì ad agguantare il pareggio grazie alle reti di Carapallese e Tonsoli. Ma il Grande Torino non mollò e, dopo qualche tensione per alcune decisoni arbitrali, i granata chiusero il match grazie ai gol di Castigliano, Ossola e Gabetto (autore di una tripletta).

Il precedente con le reti dei brasiliani Pato e Ronaldinho

Se invece si torna al 23 novembre 2008, il match tra Toro e Milan finì 2-2. I granata in quell’occasione, grazie a un’ottima prestazione, impedirono ai rossoneri di proporsi come avversario unico dell’Inter nella corsa verso il tricolore. Al 24’ minuto Stellone portò in vantaggio i granata. I rossoneri poi trovarono la via del gol prima con Pato e poi con Ronaldinho. Nel finale di partita i granata riuscirono ad agguantare il pareggio grazie a una rete di Rosina su calcio di rigore. I granata chiusero quella partita in crescendo e furono inutili i tentativi di vincere con Shevchenko e Ronaldinho.

Il 0-7 in favore del Milan dello scorso anno

Il Toro domenica proverà a vendicare l’ultimo precedente, andato in scena il 12 maggio 2021 con i granata che, allora allenati da Davide Nicola, persero 0-7. Una sconfitta molto difficile o meglio quasi impossibile da dimenticare che ancora brucia molto. A segnare furono Hernandez (autore di 2 reti), Kessie su rigore, Briahim Diaz e Rebic (segnò 3 reti). La sconfitta 0-7 dello scorso anno dovrà essere per il Toro una motivazione a dare tutto in campo contro il Milan e vendicare quella brutta figura che rimediarono con lo stadio vuoto per la pandemia del Covid-19.