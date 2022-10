Il numero 32 del Toro deve rialzare la testa dopo una prestazione sicuramente insufficiente rimediata nel match contro il Napoli

Nel lunch match contro l’Empoli l’obiettivo del Toro senza se, senza ma e neppure senza troppi giri di parole, deve essere la voglia di riscattarsi dopo le tre sconfitte consecutive rimediate contro Inter, Sassuolo e Napoli. Proprio a proposito dell’ultima partita giocata dai granata contro i partenopei, la prestazione di Vanja Milinkovic-Savic è stata senza alcuna ombra di dubbio insufficiente. Il portiere serbo ha infatti indiscutibilmente delle colpe sui tre gol incassati dai granata nel match contro la squadra guidata da Luciano Spalletti. Soprattutto sulla rete del momentaneo 2-0, dove il portiere ex Standard Liegi si è fatto beffare sul proprio palo da Frank Anguissa. Un gol che è stato molto pesante ai fini del risultato e che per gli azzurri ha messo in discesa la partita. Ora però Milinkovic-Savic non deve più pensare al passato, come tutto il Toro si deve focalizzare unicamente sulla partita contro l’Empoli, dove i granata cercheranno in tutti i modi di rimediare una prestazione e un risultato positivo per uscire dal periodo negativo che stanno attraversando, prima del derby della Mole.

Milinkovic-Savic non vuole tradire la fiducia che Juric ripone in lui

Il rilancio del Toro passerà anche dalle parate di Milinkovic-Savic, che al di là di qualche errore evitabile, sta facendo meglio rispetto all’anno scorso e sta dimostrando di essere cresciuto. Non è certamente un caso il fatto che, tra i 17 portieri titolari della Serie A che fino ad oggi sono sempre scesi in campo, il numero 32 granata sia il sesto miglior numero uno per percentuale di parate. Dunque, la prestazione di Napoli Milinkovic-Savic dovrà dimenticarla al più presto e dimostrare che è stata solamente un incidente di percorso. Il portiere serbo non vuole tradire la fiducia di Juric e inoltre c’è quel Mondiale che Milinkovic-Savic vuole vivere da protagonista con la sua Serbia.