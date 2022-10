La difesa granata contro l’Empoli, così come tutto il Toro, vorrà dimostrare di essere uscita da un periodo negativo

I granata sabato nel lunch match contro l’Empoli, di fronte ai propri tifosi, saranno chiamati a rilanciarsi per uscire da un periodo molto negativo. Il Toro, dopo un avvio di campionato positivo, inspiegabilmente ha collezionato tre sconfitte di fila: la prima a San Siro contro l’Inter, poi quella in casa rimediata contro il Sassuolo e infine, quella allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli nell’ultima giornata di campionato che si è disputata. Tra gli imputati di questo periodo di crisi dei granata è finita anche la difesa che, nelle ultime tre partite, ha dimostrato senza alcuna ombra di dubbio delle gravi carenze, dato che in totale ha incassato 5 reti, molte delle quali dovute a distrazioni e a grandi cali di concentrazione da parte del reparto difensivo. Sicuramente in questi giorni che precedono la sfida contro la squadra dell’ex granata Paolo Zanetti, Juric avrà lavorato molto con la difesa e l’ex tecnico dell’Hellas Verona non accetterà più errori come quelli commessi nelle ultime uscite. Anche per il reparto difensivo granata è arrivato il momenti di riscattarsi.

La difesa del Toro vorrà approfittare del periodo di crisi dell’attacco dell’Empoli

Domenica la difesa granata vorrà certamente sfruttare il periodo buio che l’attacco della squadra di Paolo Zanetti sta attraversando. Infatti, fino ad oggi il reparto offensivo dei toscani ha messo a segno soltanto 2 reti. 2 gol dei 7 segnati complessivamente dall’Empoli nelle prime otto giornate del campionato di Serie A. Però il Toro non potrà o meglio, non dovrà sottovalutare l’Empoli. Per gli uomini di Juric sarà fondamentale cercare di tornare a conquistare un risultato positivo in vista del derby della Mole, contro una Juve che sembra essere uscita dal periodo complicato che stava attraversando.